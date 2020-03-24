Цены на нефть растут благодаря антикризисным мерам США

Фото: нефтяные танкеры (www.iea.org)

Беспрецедентные меры поддержки экономики могут поддержать спрос на нефть

Цены на нефть растут во вторник, 24 марта, благодаря надеждам, что США вскоре примут пакет мер поддержки экономики в борьбе с коронавирусом на 2 трлн долларов, который может ослабить экономический эффект пандемии и поддержать спрос на нефть. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3,9%, до 28,08 долларов за баррель, а WTI - на на 5,1%, до 24,56 долларов.

"Цены на нефть растут, главным образом, на фоне ослабления доллара, вызванного беспрецедентными мерами ФРС", - сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA.

Федрезерв в понедельник представил спектр программ для крупных компаний, домашних хозяйств и малого бизнеса, сославшись на стоящие перед экономикой "огромные трудности" из-за пандемии коронавируса.

Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник призвал Сенат оперативно одобрить масштабный пакет мер экономической поддержки, сказав, что он срочно необходим для поддержки малого бизнеса, работников и компаний таких отраслей, как авиационная, на фоне вспышки коронавируса.

Один из крупнейших в мире банков Barclays снизил прогноз цен на нефть марки Brent и WTI в 2020 году на 12 долларов до 31 и 28 долларов за баррель соответственно. Как отметили в банке, цены, вероятно, будут оставаться под давлением до тех пор, пока ситуация с вирусом не развернется. Barclays присоединился к нескольким другим банкам, снизившими прогнозы цен на нефть в связи с крахом соглашения об ограничении производства ОПЕК+, а также из-за снижения спроса со стороны коронавируса.

Напомним, Швейцарский банк UBS ухудшил прогноз цен на нефть марки Brent, а также WTI до 20 долларов за баррель на конец июня 2020 года

Goldman Sachs прогнозирует падение цены на Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале 2020 года. Такого уровня не было с начала 2002 года.