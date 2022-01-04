Ціни на нафту зростають напередодні засідання ОПЕК+

Ціни на нафту зросли у вівторок, 4 січня, оскільки інвестори підтримали очікування того, що виробники нафти збільшать пропозицію. Це є ознакою того, що попит на паливо залишається стійким, незважаючи на поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 0,1% до 79,05 доларів за барель до 08:45 за київським часом, в той час як нафта марки WTI подорожчала на 0,05% до 76,12 доларів за барель. Обидва еталонні контракти в понеділок зросли більш ніж на 1%.

"Рушійною силою номер один (світових цін на нафту) на даний момент є вплив з боку пропозиції на ринку з боку ОПЕК+", - сказала Вірендра Чаухан, аналітик з Energy Aspect.

Чаухан також зазначила, що побоювання з приводу попиту на паливо через поширення штаму "Омікрон" слабшають, а заплановані вливання нафти з різних національних стратегічних запасів нафти менше, ніж очікувалося.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), Росія і союзники (ОПЕК+), повинні зустрітися у вівторок. Спершу збереться спільний Міністерський комітет з моніторингу, а потім відбудеться міністерська нарада з використанням відеоконференцзв'язку.

Три джерела ОПЕК + повідомили Reuters, що група, ймовірно, буде дотримуватися свого плану по збільшенню видобутку на 400 тисяч барелів на день в лютому, як вона робила кожен місяць з серпня.

Аналітики RBC Capital Markets заявили, що ОПЕК+ навряд чи змінить курс, враховуючи поточні прогнози цін, тиск з боку адміністрації президента США Джо Байдена з метою збільшення пропозиції і відсутність серйозних нових обмежень мобільності через COVID-19.