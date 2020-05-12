Цены на нефть растут на планах Саудовской Аравии углубить сокращение добычи

Цены на нефть растут во вторник, 12 мая, после неожиданного сообщения Саудовской Аравии о планах углубить сокращение производства в июне в попытке помочь снизить избыток на мировом рынке, возраставший в условиях падения спроса на топливо из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Reurers.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,61% до 29,81 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,53% до 24,51 долларов за баррель.

Саудовская Аравия сообщила накануне, что в июне сократит добычу еще на 1 млн баррелей в сутки, снизив общую добычу до 7,5 млн баррелей в сутки, что почти на 40% меньше, чем в апреле.

"Это сокращение производства обеспечило отличную обстановку, подтолкнув других членов ОПЕК+ к соблюдению и даже предложению дополнительных добровольных сокращений, что должно ускорить ребалансировку мировых нефтяных рынков", - говорится в записке Стивена Иннеса, главного стратега AxiCorp по мировым рынкам.

Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт обязались сократить добычу еще на 180 тыс. баррелей в сутки.

Казахстан также обязал производителей на крупных и средних нефтяных месторождениях, включая Тенгиз и Кашаган, сократить добычу нефти примерно на 22% в период с мая по июнь.

Тем не менее, шаги по углублению сокращений вызвали у некоторых вопросы о том, почему необходимы дальнейшие сокращения. В частности, аналитики предполагают, что это реакция на слабый спрос.

Ожидается, что сокращения в сочетании с мерами крупнейших экономик мира, ослабляющими ограничения по коронавирусу и способствующими постепенному восстановлению спроса на топливо, ожидается, ослабят нагрузку на объемы хранения сырой нефти.

Однако в связи с новыми вспышками коронавируса, в том числе в Китае и Южной Корее, рынок настороженно относится ко второй волне случаев COVID-19, вызывающих возобновление ограничений.

Как сообщало РБК-Украина, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco решила дополнительно сократить объемы добычи нефти в июне на 1 миллион баррелей в сутки. Сокращение в июне будут дополнением к ограничениям, введенных ранее соглашением ОПЕК+.

Национальный банк Украины (НБУ) в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель. По данным НБУ, такое падение цены нефти приведет к тому, что цены на бензин снизятся в Украине до конца года на 10-15%.