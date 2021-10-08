Цены на нефть растут из-за перехода отраслей с дорогостоящего газа на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,3%, до 83,02 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1, 1,4%, до 79,41 долларов за баррель.

Ранее на этой неделе цена на нефть WTI достигла почти семилетнего максимума в 79,78 доллара, а Brent - трехлетнего максимума в 83,47 доллара.

В целом скачок на этой неделе был вызван резким ростом цен на газ, который стимулировал переход на нефть для производства электроэнергии, а также решением Организации стран-экспортеров нефти и союзников во главе с Россией (ОПЕК+) придерживаться планов по увеличению добычи всего на 400 тыс. баррелей в сутки и в ноябре.

Аналитики считают, что рост цен на газ и масштаб перехода с газа на нефть будут ключевыми факторами, на которые сейчас стоит обратить внимание.

"Ускорение перехода с газа на нефть может повысить спрос на сырую нефть, используемую для выработки электроэнергии в эту зиму в северном полушарии", - сказал аналитик ANZ по сырьевым товарам в записке, добавив, что запасы дистиллятов в США, включая дизельное топливо и мазут, находятся на самом низком уровне с зимы 2000 года.

ANZ пересмотрела свой прогноз спроса на сырую нефть в четвертом квартале 2021 года на 450 тыс. баррелей в сутки.

Аналитики JP Morgan отметили, что они еще не слышали о значительном переходе с газа на нефть в европейском энергетическом секторе. "Это означает, что наша оценка 750 тыс. баррелей в сутки при переходе с газа на нефть при нормальных зимних условиях может быть значительно завышена", - отмечают в JP Morgan.