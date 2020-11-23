Цены на нефть растут в надежде на вакцины против COVID-19

Фото: добыча нефти (OilNow)

Вакцинация в США может начаться уже в декабре

Цены на нефть в понедельник, 23 ноября, поднялись более чем на 1%, продолжая рост прошлой недели. Трейдеры ожидают восстановления спроса на нефть из-за успешных испытаний вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на январь выросли на 1,87%, до 45,80 долларов за баррель к 11:30 по киевскому времени, а цена на нефть марки WTI с поставкой в декабре выросла на 1,53%, до 43,07 долларов. На прошлой неделе оба контракта выросли на 5%.

"Позитивные настроения по-прежнему вызваны недавними хорошими новостями об эффективности разрабатываемых вакцин против коронавируса и ожиданием того, что на заседании ОПЕК+ в конце этого месяца группа продлит текущие сокращения на 3-6 месяцев", - сказал Стивен Иннес, главный специалист по глобальным рынкам в компании Axi.

Британский производитель лекарств AstraZeneca заявил в понедельник, что его вакцина от нового коронавируса, разработанная совместно с Оксфордским университетом, может быть эффективна на 90%.

Американские медицинские работники и другие специалисты рекомендовали, чтобы первые прививки от COVID-19 в стране могли начать в течение одного или двух дней после получения разрешения регулирующих органов. Таким образом, вакцинация может начаться 11-12 декабря 2020 года.

Настроения были также поддержаны надеждами на то, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия и другие производители, группа, известная как ОПЕК+, продолжат ограничивать добычу. На министерской встрече ОПЕК+, которая пройдет 30 ноября - 1 декабря, рассмотрят вариант отсрочки снижения сокращений как минимум на три месяца.

Напомним, Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год. Согласно прогнозу, маловероятно, что вакцины существенно повысят спрос до следующего года.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть 16 ноября подскочили более чем на 4% после того, как компания Moderna заявила, что ее экспериментальная вакцина на 94,5% эффективна в предотвращении COVID-19.