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Ціни на нафту зростають в надії на вакцини проти COVID-19

Київ, Понеділок 23 листопада 2020 11:50
Ціни на нафту зростають в надії на вакцини проти COVID-19
Фото: видобуток нафти (OilNow)
Автор: Олександр Білоус

Вакцинація в США може початися вже в грудні

Ціни на нафту в понеділок, 23 листопада, піднялися більш ніж на 1%, продовжуючи зростання минулого тижня. Трейдери очікують відновлення попиту на нафту через успішні випробування вакцини від коронавіруса.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на січень зросли на 1,87%, до 45,80 доларів за барель до 11:30 за київським часом, а ціна на нафту марки WTI з постачанням в грудні виріс на 1,53%, до 43,07 доларів. Минулого тижня обидва контракту зросли на 5%.

"Позитивні настрої, як і раніше, спричинені нещодавніми хорошими новинами про ефективність розроблюваних вакцин проти коронавірусу і очікуванням того, що на засіданні ОПЕК+ в кінці цього місяця група продовжить поточні скорочення на 3-6 місяців", - сказав Стівен Іннес, головний спеціаліст з глобальних ринків компанії Axi.

Британський виробник ліків AstraZeneca заявив у понеділок, що його вакцина від нового коронавірусу, розроблена спільно з Оксфордським університетом, може бути ефективною на 90%.

Американські медичні працівники та інші фахівці рекомендували, щоб перші щеплення від COVID-19 у країні могли розпочати протягом одного або двох днів після отримання дозволу регулюючих органів. Таким чином, вакцинація може початися 11-12 грудня 2020 року.

Настрої були також підтримані надіями на те, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), Росія та інші виробники, група, відома як ОПЕК+, продовжать обмежувати видобуток. На міністерській зустрічі ОПЕК+, яка відбудеться 30 листопада - 1 грудня, розглянуть варіант відстрочки зниження скорочень як мінімум на три місяці.

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз попиту на нафту на 2020 рік. Згідно з прогнозом, малоймовірно, що вакцини істотно підвищать попит до наступного року.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту 16 листопада підскочили більш ніж на 4% після того, як компанія Moderna заявила, що її експериментальна вакцина на 94,5% ефективна в запобіганні COVID-19.

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