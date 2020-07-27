Цены на нефть растут благодаря ослаблению доллара

Цены на нефть выросли в понедельник, 27 июля, благодаря слабому доллару и ожидаемым мерам стимулирования США. Однако повышение ограничено ростом случаев заражения коронавирусом в мире и напряженностью в отношениях между США и Китаем.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 0,58% до 43,59 долларов за баррель к 16:00 по киевскому времени, нефть WTI выросла на 0,53% до 41,51 долларов за баррель.

Brent в июле растет четвертый месяц подряд, а WTI растет в течение третьего месяца. Росту способствуют беспрецедентные сокращения поставок со стороны Организации стран-экспортеров нефти и других стран, включая Россию.

Индекс доллара США достиг самого низкого уровня с сентября 2018 года, находясь под давлением из-за ухудшения отношений между США и Китаем и внутренних экономических проблем, поскольку количество случаев заражения коронавирусом не снижается.

Ожидается, что в понедельник республиканцы представят в Сенате США новый пакет помощи в размере 1 трлн долларов.

Как отмечают аналитики из Raymond James, монетарное стимулирование обычно способствует росту нефтяных цен. Кроме того, цены на нефть исторически повышались в результате всплесков инфляции, а увеличение денежной массы в США является беспрецедентным.

Рост цен на нефть ограничен ростом напряженности между Китаем и США после закрытия консульств в Хьюстоне и Чэнду. Количество случаем коронавируса в мире превысило 16 миллионов. В Азии были введены новые ограничения, а в Европе Великобритания ввела карантин для путешественников, возвращающихся из Испании.

Напомним, 27 июля золото взлетело до рекордно высокого в истории уровня 1943 долларов за унцию, превысив пик, достигнутый в сентябре 2011 года.

Как сообщало РБК-Украина, из-за падения цен на нефть импорт топливно-энергетических товаров в Украину за первое полугодие 2020 года упал на 27% до 3,966 млрд долларов.