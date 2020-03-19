Цены на нефть продолжили расти после обвала

Цены на нефть марок Brent и WTI продолжили расти 19 марта после вчерашнего рекордного обвала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи ICE.

По данным лондонской биржи, цены на нефть североморской марки Brent во время торгов 19 марта резко выросли, достигнув отметки в 27,57 доллара за баррель, что на 11% выше уровня закрытия предыдущих торгов, когда стоимость составила 24,88 доллара.

При этом цены на нефть марки WTI продолжили рост. На пике торгов цены на нефть WTI поднялись до 25,66 доллара за баррель, что примерно на 23,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, во время вчерашних торгов на лондонской бирже ICE цены на нефть североморской марки Brent упали ниже 25 долларов за баррель. Последний раз нефть марки Brent падала к такой отметке в мае 2003 года, то есть почти 17 лет назад.

Также РБК-Украина писало, что 19 марта цены на нефть североморской марки Brent начали расти. По состоянию на 01:40 по киевскому времени цены на нефть Brent торговались на отметке 26,42 доллара за баррель.

Добавим, Goldman Sachs прогнозирует падение цены на нефть марки Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале. Такого уровня не было с начала 2002 года.