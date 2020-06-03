Цены на нефть превысили 40 долларов впервые с начала кризиса

Цены на нефть марки Brent в среду, 3 июня, превысили 40 долларов за баррель впервые с марта. Цены растут из-за перспективы продления сокращений добычи ОПЕК+, а также надежд на восстановление спроса, ослабленного эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на Brent с поставкой в августе выросли на 1,77% до 40,27 долларов за баррель к 11:00 по киевскому времени, цены на WTI выросли на 2,36% до 37,68 долларов за баррель. Ранее оба контракта достигли максимумов с 6 марта.

Оба эталонных сорта резко выросли в последние недели с апрельских минимумов, чему способствует продолжающееся восстановление в Китае, эпицентре вспышки вируса. Кроме того, другие страны постепенно снимают карантинные ограничения.

Группа ОПЕК+ рассматривает возможность продления сокращений добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, что эквивалентно примерно 10% мирового производства, до конца июля или августа. Встреча группы должна была состояться 9-10 июня, но может быть перенесена на 4 июня.

"Еще более глубокие сокращения ускорят процесс восстановления баланса рынка", - сказали аналитики ING Economics, отметив, что "по мере продвижения во второе полугодие текущего года рынок уже настроен на переход от профицита к дефициту".

Согласно прогнозу, в 2020 году мировое потребление нефти сократится до чуть менее 92 млн баррелей в сутки. Это меньше сравнению со 100,2 млн баррелей в сутки в 2019 году, до того, как пандемия охватила Европу и Соединенные Штаты, что привело к снижению спроса на топливо.

Отметим, НБУ в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель.

Как сообщало РБК-Украина, МВФ ожидает, что цена нефти, упадет до 35,61 долларов в 2020 году и 37,87 долларов за баррель в 2021 году.