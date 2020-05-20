Цены на нефть превысили 36 долларов впервые с апреля

Цены на нефть в ходе торгов 20 мая превысили 36 долларов за баррель впервые с 9 апреля 2020 года. Цены растут на фоне сокращения мировой добычи.

Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

В частности, по состоянию на 16:50 по киевскому времени цены на нефть североморской марки Brent поднялись до 36,03 доллара за баррель. Это на 4,47% выше показателей предыдущего торгового дня. В последний раз нефть торговалась на таком уровне в начале апреля.

При этом фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле вырос за сегодня на 3,38% - до 33,04 доллара за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае спрос на нефть вернулся на показатель, который наблюдался до кризиса, вызванного COVID-19. В частности, уровень потребления почти достиг показателей декабря 2019 года в 13,7 млн баррелей в сутки.

В то же время Международное энергетическое агентство прогнозирует рекордное падение спроса на нефть в 2020 году. Прогноз предполагает падение спроса на 8,6 млн баррелей в сутки, при этом пиковое падение спроса придется на второй квартал 2020 года.