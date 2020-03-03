Цены на нефть подорожали из-за экстренного снижения базовой ставки ФРС

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ФРС экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта

Цены на нефть выросли более чем на 3% в ходе торгов после решения Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов снизить процентную ставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:03 взлетели на 1,66 долларов (на 3,2%) - до 53,56 долларов за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут на 1,15 долларов (на 2,46%) - до 47,9 долларов за баррель.

ФРС экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых.

В сообщении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС говорится, что коронавирус несет риски для экономической активности, говорится в сообщении.

Напомним, последняя неделя февраля стала худшей после мирового финансового кризиса 2008 года. Биржевая паника из-за коронавируса привела к потерям 5 трлн долларов. В Соединенных Штатах индекс Dow Jones потерял около 3,5 тысяч пунктов, или 12,4%.