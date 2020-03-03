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Ціни на нафту подорожчали через екстрене зниження базової ставки ФРС

Новини » Економіка     03.03.2020 - 19:44
Ціни на нафту подорожчали через екстрене зниження базової ставки ФРС
Ілюстративне фото (lukoil.ru)

ФРС екстрено знизила базову процентну ставку на 0,5 процентного пункту

Ціни на нафту виросли більш ніж на 3% в ході торгів після рішення Федеральної резервної системи (ФРС) Сполучених Штатів знизити процентну ставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що травневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 18:03 злетіли на 1,66 долара (на 3,2%) - до 53,56 долара за барель.

Котирування квітневих ф'ючерсів WTI на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) ростуть на 1,15 долара (на 2,46%) - до 47,9 долара за барель.

ФРС екстрено знизила базову процентну ставку на 0,5 процентного пункту - до 1-1,25% річних.

В повідомленні Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) ФРС говориться, що коронавірус несе ризики для економічної активності, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, останній тиждень лютого стала найгіршою після світової фінансової кризи 2008 року. Біржова паніка через коронавіруса призвела до втрат 5 трлн доларів. У Сполучених Штатах індекс Dow Jones втратив близько 3,5 тисяч пунктів, або 12,4%.

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