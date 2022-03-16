Цены на нефть снова поднялись до 100 долларов из-за войны России против Украины

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 1%, до 100,88 долларов за баррель. Нефть WTI подорожала на 0,5% до 96,89 долларов за баррель.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном рано утром в среду, что позиции Украины и России на мирных переговорах звучат более реалистично, но нужно больше времени.

"Трейдеры ждут новых подсказок от переговоров о прекращении огня после двухдневной распродажи на нефтяных рынках, но цены на нефть могут продолжать находиться под давлением, поскольку высокая инфляция в конечном итоге затормозит экономический рост и ослабит спрос", - сказала Тина Тенг, аналитик Рынки СМС.

По ее словам, сильный доллар США является ключевым фактором, оказывающим давление на цены на нефть, и инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США примет более жесткую денежно-кредитную политику для сдерживания растущей инфляции.

Аналитики ожидают, что ФРС повысит базовую процентную ставку овернайт на четверть процентного пункта в конце своего двухдневного заседания по вопросам политики в среду, чтобы справиться с резко возросшей инфляцией. Повышение процентных ставок укрепит доллар США и ослабит спрос на нефть, поскольку более сильный доллар делает его более дорогим для тех, кто держит другие валюты.

Во вторник нефть упала ниже 100 долларов впервые с конца февраля. Торговые сессии были нестабильными после вторжения России в Украину 24 февраля, когда цены достигли 14-летнего максимума 7 марта, но с тех пор Brent упала почти на 40 долларов за баррель, а WTI - примерно на 34 доллара.

Организация стран-экспортеров нефти заявила во вторник, что спрос на нефть в 2022 году столкнулся с проблемами из-за вторжения России в Украину и роста инфляции из-за резкого роста цен на нефть, что увеличивает вероятность снижения прогноза устойчивого спроса в этом году.