Цены на нефть падают вторую неделю подряд

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,3% до 89,42 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,2% до 83,69 доллара.

"Я думаю, что распродажа цен на нефть на данный момент может приостановиться из-за восстановления отношения к риску по всем направлениям", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг, добавив, что более слабый доллар и падение доходности облигаций поддержали восстановление в рискованных активах.

Недостаточное предложение по-прежнему является преобладающей проблемой на рынках физической нефти, хотя опасения рецессии могут продолжать оказывать влияние, добавила Тэн.

Оба нефтяных эталона ожидает недельное падение на 4%, при этом рынок в какой-то момент на этой неделе упал до самого низкого уровня с января.

Падение сдерживается скрытой нехваткой предложения на фоне угрозы России сократить потоки нефти в любую страну, которая поддерживает ограничение цен на ее нефть, а также небольшим сокращением добычи Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками, а также более слабые перспективы роста добычи нефти в США.