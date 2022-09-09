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Цены на нефть падают вторую неделю подряд

Фото: Цены на нефть упали до минимума с февраля (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли в пятницу, 9 сентября, так как инвесторы рассмотрели угрозу России остановить экспорт нефти и газа некоторым покупателям. Но нефть падает вторую неделю подряд из-за агрессивного повышения ставок центральными банками и вспышки COVID-19 в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,3% до 89,42 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,2% до 83,69 доллара.

"Я думаю, что распродажа цен на нефть на данный момент может приостановиться из-за восстановления отношения к риску по всем направлениям", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг, добавив, что более слабый доллар и падение доходности облигаций поддержали восстановление в рискованных активах.

Недостаточное предложение по-прежнему является преобладающей проблемой на рынках физической нефти, хотя опасения рецессии могут продолжать оказывать влияние, добавила Тэн.

Оба нефтяных эталона ожидает недельное падение на 4%, при этом рынок в какой-то момент на этой неделе упал до самого низкого уровня с января.

Падение сдерживается скрытой нехваткой предложения на фоне угрозы России сократить потоки нефти в любую страну, которая поддерживает ограничение цен на ее нефть, а также небольшим сокращением добычи Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками, а также более слабые перспективы роста добычи нефти в США.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия предложит предельную цену на российский газ наряду с мерами, включающими обязательное сокращение потребления электроэнергии в ЕС и ограничение доходов негазовых производителей электроэнергии.

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Нефть