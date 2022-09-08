Цены на нефть немного выросли после обвала до минимума с начала февраля

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 1% до 88,91 доллара за баррель после закрытия на самом низком уровне с начала февраля на предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть в США выросли на 1,2%, до 82,89 доллара за баррель.

"Тенденция цен на нефть формируется различными внешними силами, такими как энергетическая битва между западными странами и Россией", - заявили аналитики Haitong Futures.

Они отметили, что потенциальное влияние любой сделки или восстановления соглашения между Западом и Ираном на ядерную программу Тегерана также будет значительным. Соглашение предусматривает отмену санкций в отношении экспорта иранской нефти.

Президент России Владимир Путин угрожал остановить экспорт нефти и газа из страны, если европейские покупатели введут предельные цены.

Европейский Союз предложил ограничить цены на российский газ, что повысит риск введения нормированного газа в некоторых из самых богатых стран мира этой зимой, если Москва осуществит свою угрозу. Российский "Газпром" уже остановил потоки газа из газопровода "Северный поток - 1", прекратив значительную часть поставок в Европу.

Реагируя на стремительный рост цен на энергоносители, новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в четверг отменит запрет страны на гидроразрыв пласта и будет стремиться более эффективно использовать свои запасы в Северном море. Ожидается, что британское правительство объявит о десятках новых лицензий на разведку нефти и газа в Северном море, чтобы увеличить внутреннюю добычу.

Повышение ставок

Тем временем ожидается, что ряд центральных банков начнут новый раунд повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией.

Ожидается, что Европейский центральный банк резко повысит процентные ставки на своем заседании в четверг. Заседание Федеральной резервной системы США состоится 21 сентября.