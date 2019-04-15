Цены на нефть начали падать после максимумов за 5 месяцев

Фото: нефть начала дешеветь (wikipedia.org)

Цены на нефть находятся в районе 71,41 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 15 апреля, начала снижаться после достижения пятимесячных максимумов на прошлой неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, по состоянию на 11:12 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 71,41 доллара. Это на 0,18% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Цены на нефть начали снижаться после того, как на прошлой неделе достигли максимумов за пять лет. Участники рынка рассчитывают на июньскую встречу ОПЕК+, участники которой определятся с продлением соглашения о сокращении добычи. Де-факто лидер ОПЕК Саудовская Аравия, похоже, стремится продлить сокращение производства, однако источники в ОПЕК на прошлой неделе сообщили, что картель может повысить добычу с июля, если производство в Иране и Венесуэле продолжит падать, а цены - расти.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный валютный фонд прогнозирует среднюю цену нефти Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменными в реальном выражении в среднесрочной перспективе.