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Ціни на нафту почали падати після максимумів за 5 місяців

Новини » Економіка    15.04.2019 - 11:23
Ціни на нафту почали падати після максимумів за 5 місяців
Фото: нафта почала дешевшати (wikipedia.org)

Ціни на нафту знаходяться в районі 71,41 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 15 квітня, почала знижуватися після досягнення п'ятимісячних максимумів минулого тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, станом на 11:12 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 71,41 долара. Це на 0,18% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Ціни на нафту почали знижуватися після того, як минулого тижня досягли максимумів за п'ять років. Учасники ринку розраховують на червневу зустріч ОПЕК+, учасники якої визначаться з продовженням угоди про скорочення видобутку. Де-факто лідер ОПЕК Саудівська Аравія, схоже, прагне продовжити скорочення виробництва, проте джерела в ОПЕК минулого тижня повідомили, що картель може підвищити видобуток з липня, якщо виробництво в Ірані і Венесуелі продовжить падати, а ціни - зростатимуть.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд прогнозує середню ціну нафти Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінними в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.

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