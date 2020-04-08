Цены на импортный газ в марте ускорили падение

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в марте 2020 года составила 153,6460 долларов или 4 163,7385 грн за 1 тысячу кубометров. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Таким образом, по сравнению с февралем 2020 года цена импортного газа снизилась на 8,8% в долларовом эквиваленте (с 168,4919 долларов за 1 тысячу кубометров), однако выросли на 0,8% в гривневом эквиваленте (с 4129,4566 грн за 1 тысячу кубометров).

При этом по сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа снизилась на 13,0% в долларовом эквиваленте (с 176,6935 долларов за 1 тысячу кубометров), однако выросли на 0,8% в гривневом эквиваленте (с 4130,6613 грн за 1 тысячу кубометров).

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в декабре 2019 года составила 4130,6613 грн за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%. В долларах цена газа в декабре составила 176,6935 долларов за 1 тысячу кубометров, что на 46,3% меньше, чем год назад.