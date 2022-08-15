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Цены на гречку в Украине могут значительно снизиться: названа причина

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Украина, Понедельник 15 августа 2022 18:03
Цены на гречку в Украине могут значительно снизиться: названа причина Фото: цены на гречку в Украине могут значительно снизиться (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

В Украине ожидают сильное снижение цен на гречку на фоне больших объемов посева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского в эфире телемарафона.

"Гречки засеяно больше, чем мы ожидали. Все ценовые колебания, по моему мнению, временные... Есть большие ожидания, что цены будут значительно ниже, чем все ожидают", - заявил министр.

Стоит заметить, что сейчас в Украине средняя цена килограмма гречки варьируется в пределах 80-100 гривен.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине не ожидают снижения цен на арбузы и дыни.

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