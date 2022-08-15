Цены на гречку в Украине могут значительно снизиться: названа причина

В Украине ожидают сильное снижение цен на гречку на фоне больших объемов посева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского в эфире телемарафона .

"Гречки засеяно больше, чем мы ожидали. Все ценовые колебания, по моему мнению, временные... Есть большие ожидания, что цены будут значительно ниже, чем все ожидают", - заявил министр.

Стоит заметить, что сейчас в Украине средняя цена килограмма гречки варьируется в пределах 80-100 гривен.