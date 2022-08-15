Ціни на гречку в Україні можуть значно знизитися: названа причина

В Україні очікують сильне зниження цін на гречку на тлі великих обсягів посіву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського в ефірі телемарафону .

"Гречки засіяно більше, ніж ми очікували. Всі цінові коливання, на мою думку, тимчасові... Є великі очікування, що ціни будуть значно нижчими, ніж всі очікують", - заявив міністр.

Варто зауважити, що зараз в Україні середня ціна кілограма гречки варіюється в межах 80-100 гривень.