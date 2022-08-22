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Цены на газ в Европе поднялись до максимума с марта

Фото: цены на газ Европе превысили 2 800 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на газ в Европе выросли до максимума с марта 2022 года. Цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила 2 800 долларов за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Стоимость газа 22 августа выросла на 13% и достигла 2865 долларов за 1 тыс. кубометров.

Ранее российский "Газпром" заявил, что транспортировка газа по газопроводу "Северный поток" будет приостановлена с 31 августа по 2 сентября для ремонта единственной рабочей турбины. После этого стоимость газа на биржах в Европе 19 августа превысила 2700 долларов.

Напомним, в июле Национальный банк Украины повысил прогноз цен на природный газ на хабе TTF в Нидерландах. Ожидается, что среднегодовая цена в 2022 году составит 1314,5 долларов за 1 тысячу кубометров (в январе НБУ прогнозировал 856 долларов).

Согласно прогнозу, цены на газ в 2023 году составят 1283,5 долларов, в 2024 году - 1007,3 долларов.

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Цена на газ