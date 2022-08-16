Цены на газ в Европе поднялись до 2500 долларов впервые с марта

Цены на газ в Европе выросли до максимума с 8 марта 2022 года. Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 235 евро за МВт·ч (около 2 500 долларов за 1 тыс. кубометров).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные лондонской биржи ICE .

Как отмечает Bloomberg, газ дорожает на фоне повышенного спроса на электроэнергию во время аномальной жары. Кроме того, из-за засухи снизился уровень воды в ключевых реках Европы, что затрудняет транспортировку дизельного топлива и угля. Таким образом, коммунальные службы вынуждены использовать газ в качестве альтернативы.

В то же время российский "Газпром" заявил, что ожидает дальнейшего роста цен. "По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень 4 тысяч долларов за тысячу кубометров", - говорится в Telegram-канале монополиста.