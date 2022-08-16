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Цены на газ в Европе поднялись до 2500 долларов впервые с марта

Фото: газ подорожал до 2500 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на газ в Европе выросли до максимума с 8 марта 2022 года. Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 235 евро за МВт·ч (около 2 500 долларов за 1 тыс. кубометров).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Как отмечает Bloomberg, газ дорожает на фоне повышенного спроса на электроэнергию во время аномальной жары. Кроме того, из-за засухи снизился уровень воды в ключевых реках Европы, что затрудняет транспортировку дизельного топлива и угля. Таким образом, коммунальные службы вынуждены использовать газ в качестве альтернативы.

В то же время российский "Газпром" заявил, что ожидает дальнейшего роста цен. "По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень 4 тысяч долларов за тысячу кубометров", - говорится в Telegram-канале монополиста.

Напомним, в июле Национальный банк Украины повысил прогноз цен на природный газ на хабе TTF в Нидерландах. Ожидается, что среднегодовая цена в 2022 году составит 1314,5 долларов за 1 тысячу кубометров (в январе НБУ прогнозировал 856 долларов).

Согласно прогнозу, цены на газ в 2023 году составят 1283,5 долларов, в 2024 году - 1007,3 долларов.

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Цена на газ