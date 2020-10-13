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Цены на газ будут ниже, чем в прошлом отопительном сезоне, - Минфин

Киев, Вторник 13 октября 2020 14:29
Цены на газ будут ниже, чем в прошлом отопительном сезоне, - Минфин
Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В украинском правительстве прогнозируют, что цены на газ в нынешнем отопительном сезоне будут ниже, чем в прошлом. И в целом там считают, что с отопительным периодом нет сложностей.

Об этом в интервью thepage.ua рассказал министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, на рынке уже появилось больше поставщиков газа и есть возможность решать, с кем лучше работать.

"… я сказал бы, что на рынке газа нет монополии, а есть возможность выбирать. Есть рынок и рыночная цена. Но сейчас рыночная цена на газ ниже, чем была в прошлом отопительном сезоне", - отметил Марченко.

Он также подчеркнул, что цены на газ не будут резко повышаться.

"Мы на этот отопительный сезон прогнозируем низкий уровень цен - ниже, чем в прошлом году, если считать в целом", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на газ для населения в месяц выборов повышаться не будут.

Ранее также в НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что отопительный сезон остается под угрозой срыва в 50 населенных пунктах из-за долгов теплоснабжающих предприятий.

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