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Ціни на газ будуть нижчими, ніж минулого опалювального сезону, - Мінфін

Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 14:29
Ціни на газ будуть нижчими, ніж минулого опалювального сезону, - Мінфін
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В українському уряді прогнозують, що ціни на газ в нинішньому опалювальному сезоні будуть нижчими, ніж у минулому. І загалом там вважають, що з опалювальним періодом немає складнощів.

Про це в інтерв'ю thepage.ua розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, на ринку вже з'явилося більше постачальників газу і є можливість вирішувати, з ким краще працювати.

"... я сказав би, що на ринку газу немає монополії, а є можливість вибирати. Є ринок і ринкова ціна. Але зараз ринкова ціна на газ нижча, ніж була в минулому опалювальному сезоні", - зазначив Марченко.

Він також підкреслив, що ціни на газ не будуть різко підвищуватися.

"Ми на цей опалювальний сезон прогнозуємо низький рівень цін - нижче, ніж минулого року, якщо вважати в цілому", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на газ для населення у місяць виборів підвищуватися не будуть.

Раніше також в НАК "Нафтогаз України" повідомили, що опалювальний сезон залишається під загрозою зриву у 50 населених пунктах через борги теплопостачальних підприємств.

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