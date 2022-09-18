Цены на электроэнергию в Восточной Европы в начале сентября в 3 раз выше, чем в Украине

Биржевая цена на электроэнергию в странах восточной Европы на 19 сентября составила 280 евро за МВт.час (11,50 грн/кВт.час), что в 3 раза дороже, чем в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram государственного предприятия "Оператора рынка".

В частности, в Румынии оптовая цена электроэнергии 19 сентября составит 279 евро/МВт.час, в Словакии - 275 евро/МВт.час, в Чехии - 269 евро/МВт.час.

При этом в Украине биржевая цена остается на уровне 3,25 грн/кВт.час или 89 евро за МВт.час. Это в почти 3 раза ниже, чем в близлежащих странах ЄС.

Напомним, по данным Европейской комиссии по состоянию на конец I квартала 2022 года, в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.