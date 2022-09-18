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Ціни на електроенергію у Східній Європі на початку вересня втричі вищі, ніж в Україні

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Неділя 18 вересня 2022 20:18
Ціни на електроенергію у Східній Європі на початку вересня втричі вищі, ніж в Україні Фото: ціни на електроенергію у Східній Європі на початку вересня втричі вищі, ніж в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Біржова ціна на електроенергію в країнах східної Європи на 19 вересня становила 280 євро за МВт.год. (11,50 грн/кВт.год), що у 3 рази дорожче, ніж в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram державного підприємства "Оператора ринку".

Зокрема, у Румунії оптова ціна електроенергії 19 вересня становитиме 279 євро/МВт.год., у Словаччині - 275 євро/МВт.год., у Чехії - 269 євро/МВт.год.

При цьому в Україні біржова ціна залишається на рівні 3,25 грн/кВт.год. або 89 євро за МВт.год. Це майже в 3 рази нижче, ніж у прилеглих країнах ЄС.

Ціни на електроенергію у Східній Європі на початку вересня втричі вищі, ніж в Україні

Нагадаємо, за даними Європейської комісії станом на кінець І кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.

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Європа Електроенергія
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