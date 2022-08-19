Цены на электроэнергию в восточной Европе в 8 раз выше, чем в Украине, - "Оператор рынка"

Биржевая цена на электроэнергию в странах восточной Европы превысили 560 евро за МВт.час (около 21 грн/кВт.час по текущему курсу), что почти в 8 раз выше чем в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное предприятие " Оператор рынка ".

В частности, в Венгрии и Румынии биржевые цены 18 августа достигли 563 евро за МВт.час или 20,93 грн/кВт.час. В Словакии и Чехии - 564 евро за МВт.час (20,97 грн/кВт.час).

При этом в Украине биржевая цена остается на уровне 2,75 грн/кВт.час или 77 евро за МВт.час. Это в 7,8 раза ниже, чем в близлежащих странах ЕС.

По данным Европейской комиссии, по состоянию на конец I квартала 2022 года, в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.