Ціни на електроенергію у Східній Європі у 8 разів вищі, ніж в Україні, - "Оператор ринку"

Біржова ціна на електроенергію в країнах Східної Європи перевищили 560 євро за МВт.годину (близько 21 грн/кВт.годину за поточним курсом), що майже в 8 разів вище ніж в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне підприємство " Оператор ринку ".

Зокрема, в Угорщині та Румунії біржові ціни 18 серпня досягли 563 євро за МВт.годину або 20,93 грн / кВт.година. У Словаччині та Чехії - 564 євро за МВт.годину (20,97 грн / кВт.година).

При цьому в Україні біржова ціна залишається на рівні 2,75 грн/кВт.годину або 77 євро за МВт.година. Це в 7,8 раза нижче, ніж у сусідніх країнах ЄС.

За даними Європейської комісії, станом на кінець I кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.