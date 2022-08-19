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Ціни на електроенергію у Східній Європі у 8 разів вищі, ніж в Україні, - "Оператор ринку"

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П'ятниця 19 серпня 2022 14:57
Ціни на електроенергію у Східній Європі у 8 разів вищі, ніж в Україні, - "Оператор ринку" Фото: ціни на електроенергію в Східній Європі в 8 разів вище, ніж в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Біржова ціна на електроенергію в країнах Східної Європи перевищили 560 євро за МВт.годину (близько 21 грн/кВт.годину за поточним курсом), що майже в 8 разів вище ніж в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне підприємство "Оператор ринку".

Зокрема, в Угорщині та Румунії біржові ціни 18 серпня досягли 563 євро за МВт.годину або 20,93 грн / кВт.година. У Словаччині та Чехії - 564 євро за МВт.годину (20,97 грн / кВт.година).

При цьому в Україні біржова ціна залишається на рівні 2,75 грн/кВт.годину або 77 євро за МВт.година. Це в 7,8 раза нижче, ніж у сусідніх країнах ЄС.

За даними Європейської комісії, станом на кінець I кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.

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Електроенергія Європа
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