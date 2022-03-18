Цены на бензин упадут: эксперт объяснил эффект от снижения налогов на топливо

"Это своевременное решение. Мы ожидаем, что при текущих котировках на нефть цены на бензин составят порядка 35 гривен/литр (сегодня 43 гривны), по ДТ 37-38 гривен (сегодня 44 гривны)", - сказал РБК-Украина Сергей Куюн.

Кроме того, отметил эксперт, важно, что Минэкономики пересмотрело формулу, по которой определяется уровень максимальной наценки трейдеров на бензин А-95 и "дизель".

"Если бы не меняли формулу, у трейдеров не было бы экономического смысла завозить нефтепродукты. Себестоимость этих поставок равняется, по сути, ценам на заправках. Это привело бы к вымыванию оборотных средств у трейдеров с последующей остановкой работы. Важно не только, что цена снизится, а то, что это открывает возможности для работы", - пояснил Куюн.

И хотя решение правительства снизить налоги не пройдет бесследно для бюджета, это крайне нужный шаг накануне старта посевной кампании. Не говоря уже о том, что доступные цены на бензин и ДТ, как и сам факт их наличия на АЗС, позволит не остановить экономику, что, безусловно, важно для воюющей страны, отмечается в материале РБК-Украина.