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Ціни на бензин в Україні уповільнили зростання

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 14:02
Ціни на бензин в Україні уповільнили зростання Фото: авто (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 24 березня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем практично не змінилися. Автогаз подорожчав на 1 копійку

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин в Україні уповільнили зростання

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,02 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 29,04 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,27 гривень за літр(+0,00 гривень), на автогаз - 15,82 гривень за літр (+0,01 гривень).

Ціни на бензин в Україні уповільнили зростання

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту у середу, 24 березня, виросли більш ніж на 2% після того, як судно сіло на мілину в Суецькому каналі, що викликало побоювання з приводу пропозиції. Однак побоювання повільного відновлення попиту з-за локдаунів в Європі обмежили зростання.

Як повідомляло РБК-Україна, підйом цін на нафту в світі за останні місяці призвів до подорожчання бензину в мережах АЗС в Україні. Учасники ринку, опитані РБК-Україна, одноголосно запевняють, що подорожчання палива на заправках безпосередньо пов'язано зі зростанням вартості нафти. Зниження вартості нафти, а також зміцнення курсу гривні до долара може викликати зворотну тенденцію.

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