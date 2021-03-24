Ціни на бензин в Україні уповільнили зростання

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 24 березня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем практично не змінилися. Автогаз подорожчав на 1 копійку

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,02 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 29,04 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,27 гривень за літр(+0,00 гривень), на автогаз - 15,82 гривень за літр (+0,01 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту у середу, 24 березня, виросли більш ніж на 2% після того, як судно сіло на мілину в Суецькому каналі, що викликало побоювання з приводу пропозиції. Однак побоювання повільного відновлення попиту з-за локдаунів в Європі обмежили зростання.

Як повідомляло РБК-Україна, підйом цін на нафту в світі за останні місяці призвів до подорожчання бензину в мережах АЗС в Україні. Учасники ринку, опитані РБК-Україна, одноголосно запевняють, що подорожчання палива на заправках безпосередньо пов'язано зі зростанням вартості нафти. Зниження вартості нафти, а також зміцнення курсу гривні до долара може викликати зворотну тенденцію.