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Цены на бензин стабильны на АЗС, автогаз подорожал еще на 7 копеек

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Пятница 06 августа 2021 13:25
Цены на бензин стабильны на АЗС, автогаз подорожал еще на 7 копеек Фото: цены на бензин стабилизировались на АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 6 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал еще на 7 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,32 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,27 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,46 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 17,14 гривен за литр (+0,07 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин стабильны на АЗС, автогаз подорожал еще на 7 копеек

Кабинет министров с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Напомним, Минэкономики 3 августа обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,86 гривен за литр, дизельного топлива - 29,24 гривен за литр.

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АЗС цены на бензин
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