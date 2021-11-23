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Цены на бензин стабильны, автогаз дорожает на АЗС

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Украина, Вторник 23 ноября 2021 13:20
Цены на бензин стабильны, автогаз дорожает на АЗС Фото: цены на автогаз поднялись выше 19 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 23 ноября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин стабильны, автогаз дорожает на АЗС

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,87 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 31,77 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 30,56 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 19,03 гривен за литр (+0,02 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин стабильны, автогаз дорожает на АЗС

Напомним, рост цен на энергоносители в 2021 году привел к тому, что импорт топливно-энергетических товаров в Украину за январь-октябрь 2021 года вырос на 75% до 11,120 млрд долларов. Отрицательное сальдо по этой позиции достигло 10,471 млрд долларов.

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Цены на бензин
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