Цены на бензин стабильны, автогаз дорожает на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 23 ноября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,87 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 31,77 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 30,56 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 19,03 гривен за литр (+0,02 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: