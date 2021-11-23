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Ціни на бензин стабільні, автогаз дорожчає на АЗС

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Україна, Вівторок 23 листопада 2021 13:20
Ціни на бензин стабільні, автогаз дорожчає на АЗС Фото: ціни на автогаз піднялися вище 19 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 23 листопада 2021 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин стабільні, автогаз дорожчає на АЗС

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,87 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 31,77 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 30,56 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 19,03 гривень за літр (+0,02 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин стабільні, автогаз дорожчає на АЗС

Нагадаємо, зростання цін на енергоносії в 2021 році призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за січень-жовтень 2021 року зріс на 75% до 11,120 млрд доларів. Негативне сальдо по цій позиції досягло 10,471 млрд доларів.

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Ціни на бензин
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