Цены на бензин стабильны, автогаз дорожает на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 17 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал на 2 копейки.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,32 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,22 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,24 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 17,45 гривен за литр (+0,02 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку на 11 августа. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,67 гривен за литр, дизельного топлива - 28,64 гривен за литр.

Напомним, по данным Госстата, в июле по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 22,5% до 29,2 гривен за литр, бензин А-95 на 20,9% до 30,2 грн, дизельное топливо - на 18,0% до 28,4 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 25,3% до 15,9 гривен за литр.