Цены на бензин стабильны, автогаз и дизтопливо дорожают на АЗС

Розничные цены на бензин в Украине 18 ноября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Дизельное топливо и автогаз подорожали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,86 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 31,76 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 30,53 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 18,85 гривен за литр (+0,04 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: