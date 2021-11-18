Ціни на бензин стабільні, автогаз і дизпаливо дорожчають на АЗС

Роздрібні ціни на бензин в Україні 18 листопада 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Дизельне паливо і автогаз подорожчали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,86 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 31,76 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 30,53 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 18,85 гривень за літр (+0,04 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: