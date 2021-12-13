Цены на бензин стабилизировались: почем топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 13 декабря 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз в среднем подорожал на 2 копейки.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,50 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,26 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 29,52 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 19,07 гривен за литр (+0,02 гривен).

Напомним, с 1 декабря расчетные цены для бензина были снижены на с 27,15 до 25,88 гривен за литр, для дизельного топлива - с 23,83 гривен до 23,27 за литр. То есть с учетом максимальных наценок стоимость бензина в рознице не может превышать 30,88 гривен за литр, дизельного топлива - 30,27 гривен за литр.