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Цены на бензин стабилизировались, автогаз дорожает: столько стоит топливо на АЗС

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Киев, Среда 10 ноября 2021 14:29
Цены на бензин стабилизировались, автогаз дорожает: столько стоит топливо на АЗС Фото: на украинских АЗС дорожает автогаз (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 10 ноября 2021 года стабильны и по сравнению с предыдущим днем не изменились. Автомобильный газ в среднем подорожал еще на 6 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин стабилизировались, автогаз дорожает: столько стоит топливо на АЗС

Фото: цены на АЗС (инфографика РБК-Украина)

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,87 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 31,83 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 30,61 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 18,73 гривен за литр (+0,08 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин стабилизировались, автогаз дорожает: столько стоит топливо на АЗС

Напомним, в Украине пока действуют расчетные цены для бензина на уровне 28,40 гривен за литр, на дизельное топливо - до 24,90 гривен за литр. Это означает, что с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 33,40 гривен за литр, дизельного топлива - 31,90 гривен за литр.

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АЗС бензин
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