Ціни на бензин стабілізувалися, автогаз дорожчає: стільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 10 листопада 2021 року стабільні і в порівнянні з попереднім днем не змінилися. Автомобільний газ в середньому подорожчав ще на 6 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Фото: ціни на АЗС (Інфографіка РБК-Україна) За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,87 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 31,83 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 30,61 гривень за літр (+0,00 гривень), на автогаз - 18,73 гривень за літр (+0,08 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: