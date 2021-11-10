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Ціни на бензин стабілізувалися, автогаз дорожчає: стільки коштує паливо на АЗС

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Київ, Середа 10 листопада 2021 14:29
Ціни на бензин стабілізувалися, автогаз дорожчає: стільки коштує паливо на АЗС Фото: на українських АЗС дорожчає автогаз (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 10 листопада 2021 року стабільні і в порівнянні з попереднім днем не змінилися. Автомобільний газ в середньому подорожчав ще на 6 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин стабілізувалися, автогаз дорожчає: стільки коштує паливо на АЗС

Фото: ціни на АЗС (Інфографіка РБК-Україна)

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,87 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 31,83 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 30,61 гривень за літр (+0,00 гривень), на автогаз - 18,73 гривень за літр (+0,08 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин стабілізувалися, автогаз дорожчає: стільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, в Україні поки діють розрахункові ціни для бензину на рівні 28,40 гривень за літр, на дизельне паливо - до 24,90 гривень за літр. Це означає, що з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 33,40 гривень за літр, дизельного палива - 31,90 гривень за літр.

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АЗС бензин
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