Цены на бензин стабилизировались, автогаз и дизтопливо дорожают

Розничные цены на бензин в Украине 12 октября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз и дизельное топливо подорожали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,27 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,11 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 29,89 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 18,30 гривен за литр (+0,02 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: