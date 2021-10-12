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Цены на бензин стабилизировались, автогаз и дизтопливо дорожают

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Украина, Вторник 12 октября 2021 14:44
Цены на бензин стабилизировались, автогаз и дизтопливо дорожают Фото: автогаз и дизельное топливо дорожают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин в Украине 12 октября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз и дизельное топливо подорожали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,27 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,11 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 29,89 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 18,30 гривен за литр (+0,02 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин стабилизировались, автогаз и дизтопливо дорожают

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 11 октября. C учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,57 гривен за литр, дизельного топлива - 31,35 гривен за литр.

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Цены на бензин
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