Ціни на бензин стабілізувалися, автогаз і дизпаливо дорожчають
Роздрібні ціни на бензин в Україні 12 жовтня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз і дизельне паливо подорожчали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,27 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,11 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 29,89 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 18,30 гривень за літр (+0,02 гривень).
Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:
Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДП. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 11 жовтня. C урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,57 гривень за літр, дизельного палива - 31,35 гривень за літр.