Цены на бензин снижаются, автогаз дорожает на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 18 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подорожал на 1 копейку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,31 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,21 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,22 гривен за литр (-0,02 гривен), на автогаз - 17,45 гривен за литр (+0,01 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
Напомним, по данным Госстата, в июле по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 22,5% до 29,2 гривен за литр, бензин А-95 на 20,9% до 30,2 грн, дизельное топливо - на 18,0% до 28,4 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 25,3% до 15,9 гривен за литр.