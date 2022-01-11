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Цены на бензин растут, на автогаз - снижаются. Сколько стоит топливо на АЗС

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Украина, Вторник 11 января 2022 13:23
Цены на бензин растут, на автогаз - снижаются. Сколько стоит топливо на АЗС Фото: цены на бензин выросли на АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 11 января 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин растут, на автогаз - снижаются. Сколько стоит топливо на АЗС

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,85 гривен за литр (+0,02 гривен), на бензин А-95 - 30,65 гривен за литр (+0,02 гривен), на дизельное топливо - 29,67 гривен за литр (+0,02 гривен), на автогаз - 19,02 гривен за литр (-0,02 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин растут, на автогаз - снижаются. Сколько стоит топливо на АЗС

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 4 января

Расчетные цены для бензина повышены на 1 гривну с 25,97 гривен до 26,97 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 66 копеек с 23,16 гривен до 23,82 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,97 гривен за литр, дизельного топлива - 30,82 гривен за литр.

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Цены на бензин
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