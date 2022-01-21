Цены на бензин растут, автогаз дешевеет на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 21 января 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подешевел на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,73 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 31,65 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 30,83 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 18,96 гривен за литр (-0,01 гривен).

Напомним, за 2021 год бензин А-92 подорожал на 24,4% до 29,6 гривен за литр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривен за литр, дизельное топливо - на 23,1% до 29,6 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 50,5% до 19,1 гривен за литр.