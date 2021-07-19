Цены на бензин продолжили рост, автогаз подорожал еще на 30 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 19 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 28 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,26 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,25 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,49 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 16,0 гривен за литр (+0,28 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, цены на автогаз начали расти в конце прошлой недели. В частности, в 16 июля автогаз подорожал на 24 копейки.

По данным Госстата, в июне по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 19,1% до 28,4 гривен за литр, бензин А-95 на 17,3% до 29,3 грн, дизельное топливо - на 14,8% до 27,6 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 23,8% до 15,7 гривен за литр.