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Цены на бензин продолжают расти, автогаз подорожал почти на 25 копеек

Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 16 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подрожал на 24 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,26 гривен за литр (+0,04 гривен), на бензин А-95 - 30,25 гривен за литр (+0,04 гривен), на дизельное топливо - 28,48 гривен за литр (+0,03 гривен), на автогаз - 15,72 гривен за литр (+0,24 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Отметим, Кабмин с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Расчетные цены с 13 июля для бензина повышены с 26,64 гривен до 26,87 гривен за литр, для дизельного топлива с 22,55 гривен до 22,60 гривен за литр. Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,87 гривен за литр, дизельного топлива - 29,60 гривен за литр.

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