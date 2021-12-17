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Цены на бензин не изменились: сколько стоит топливо на АЗС

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 13:45
Цены на бензин не изменились: сколько стоит топливо на АЗС Фото: цены на АЗС не изменились (Tom Dulat/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 17 декабря 2021 года не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Цены на автомобильный газ также стабильны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,48 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,21 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 29,46 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 19,06 гривен за литр (+0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин не изменились: сколько стоит топливо на АЗС

Напомним, Министерство экономики Украины на этой неделе немного снизило расчетные цены на бензин и дизельное топливо.

С учетом максимальных наценок розничные цены на бензин не могут превышать 30,78 гривен за литр, на дизельное топливо - 30,13 гривен за литр.

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АЗС Цены на бензин
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