Ціни на бензин не змінилися: скільки коштує паливо на АЗС
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 17 грудня 2021 року не змінилися в порівнянні з попереднім торговим днем. Ціни на автомобільний газ також стабільні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,48 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,21 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 29,46 гривень за літр (+0,00 гривень), на автогаз - 19,06 гривень за літр (+0,00 гривень).
Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:
Нагадаємо, Міністерство економіки України Цього тижня трохи знизило розрахункові ціни на бензин і дизельне паливо.
З урахуванням максимальних націнок роздрібні ціни на бензин не можуть перевищувати 30,78 гривень за літр, на дизельне паливо - 30,13 гривень за літр.