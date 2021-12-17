Ціни на бензин не змінилися: скільки коштує паливо на АЗС

Фото: ціни на АЗС не змінилися (Tom Dulat/Getty Images)

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 17 грудня 2021 року не змінилися в порівнянні з попереднім торговим днем. Ціни на автомобільний газ також стабільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,48 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,21 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 29,46 гривень за літр (+0,00 гривень), на автогаз - 19,06 гривень за літр (+0,00 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: