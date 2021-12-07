Цены на бензин и дизтопливо прекратили падение, автогаз дорожает

Фото: цены на бензин и ДТ упали на АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 7 декабря 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,55 гривен за литр (-0,013 гривен), на бензин А-95 - 30,33 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 29,59 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 19,08 гривен за литр (+0,01 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: