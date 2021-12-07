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Цены на бензин и дизтопливо прекратили падение, автогаз дорожает

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Украина, Вторник 07 декабря 2021 13:57
Цены на бензин и дизтопливо прекратили падение, автогаз дорожает Фото: цены на бензин и ДТ упали на АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 7 декабря 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин и дизтопливо прекратили падение, автогаз дорожает

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,55 гривен за литр (-0,013 гривен), на бензин А-95 - 30,33 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 29,59 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 19,08 гривен за литр (+0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин и дизтопливо прекратили падение, автогаз дорожает

Напомним, рост цен на энергоносители в 2021 году привел к тому, что импорт топливно-энергетических товаров в Украину за январь-октябрь 2021 года вырос на 75% до 11,120 млрд долларов. Отрицательное сальдо по этой позиции достигло 10,471 млрд долларов.

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Цены на бензин
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