Цены на бензин и дизтопливо на АЗС упали еще на 50 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 6 декабря 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились. Автогаз без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,56 гривен за литр (-0,53 гривен), на бензин А-95 - 30,34 гривен за литр (-0,53 гривен), на дизельное топливо - 29,60 гривен за литр (-0,50 гривен), на автогаз - 19,07 гривен за литр (0,00 гривен).

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 1 декабря.

Расчетные цены для бензина снижены на 1,27 гривен с 27,15 гривен до 25,88 гривен за литр, для дизельного топлива снижены на 56 копеек с 23,83 гривен до 23,27 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,88 гривен за литр, дизельного топлива - 30,27 гривен за литр.